Сводка из зоны ООС за 21 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

недалеко от Красногоровки – из стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Зайцево.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 36 единиц. Обстрелам на горловском направлении подвергся поселок Зайцево (Южное), на мариупольском направлении – село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «украинские силовики сегодня утром выпустили по району Донецкого аэропорта 7 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».