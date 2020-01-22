В «ДНР»: Ректор «академии» хотел организовать убийство «министра»

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области ректор «Донбасской юридической академии» Сергей Гончаров задержан по обвинению в организации заказного убийства. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«Из-за служебных разногласий преступник решился на физическое устранение руководителей Министерства образования ДНР. Для поиска киллера Гончаров воспользовался старыми связями в криминальных кругах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что он «передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв. Детально рассказал об их распорядке дня и составил план убийства. Чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предъявить Гончарову доказательства совершенного преступления, а затем незамедлительно покинуть территорию Донецкой народной республики».

Также сообщается, что «довести преступный замысел до конца не удалось». Гончарова задержали.