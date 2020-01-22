В Минобороны объяснили опасность разведения сил по всей линии разграничения

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, разведение по всей линии противоречит Минским соглашениям. Разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и противоречащим самой сути Минских соглашений. С кем разводить, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но основные. Это как разные треки, которые не совпадают... А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соответствие с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет», – сказал Загороднюк.

Он отметил, что если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

«Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумение. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла», – уточнил министр.