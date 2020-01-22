Незаконное присвоение и продажа вещественных доказательств: ГБР сообщило о подозрении полицейским

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в Киеве и заместителю начальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Об этом сегодня, 22 января, сообщает региональное отделение ведомства.

Полицейские подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в августе 2018 года правоохранители незаконно присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом на ответственном хранении. За реализацию металлических труб общим весом более 19 тонн полицейские получили денежные средства в размере более 124 000 гривен.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.