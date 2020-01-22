Без выезда за пределы: В «ДНР» рассказали о правах обладателей «временного удостоверения личности»

В «ДНР» в определенных случаях выдается «временное удостоверение личности» («ВУЛ»). Его может получить только человек, который когда-либо имел «паспорт ДНР». При этом с «временным удостоверением» не выпустят за пределы «республики». Об этом в соцсети сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«Если вы потеряли, испортили паспорт ДНР или пришло время его менять в возрасте 20 или 45 лет, то пока ваш новый паспорт готовится – вашим документом станет временное удостоверение личности. Если же у вас на руках есть только паспорт Украины, и вы никогда не получали паспорт ДНР, то такое временное удостоверение личности вы получить не сможете», – уточнила Селиванова.

Она пояснила, что для получения «ВУЛ», человеку необходимо обратиться в «миграционную службу» по месту прописки.

«Временное удостоверение» действительно в течение месяца. При этом Селиванова признала, что в «ДНР» есть существенные задержки с выдачей «паспортов ДНР». В итоге людям придется продлевать свои «временные удостоверения». «Если паспорт ДНР не готов – ВУЛ продлевают на 1 месяц (надо еще разок прийти в миграционку). Если через 2 месяца ваш паспорт ДНР еще не готов (а такое бывает в связи с ажиотажем) – надо подавать заявление на новое удостоверение (+ фото)», – написала она.

«Депутат» уточняет, это «удостоверение» принимается в «центральном республиканском банке», на него можно получить банковскую карту и даже оформить пособие. «Но!!! С ним нельзя выезжать за территорию республики», – подчеркивает она.

В «ДНР» также активно используется адресная справка. Но как отмечает Селиванова, на данный момент адресная справка «не является документом, удостоверяющим личность». «Она является документом, удостоверяющим регистрацию на территории республики. Но сейчас миграционная служба вместе с УТСЗН и ЦРБ прорабатывают порядок, по которому адресную справку можно будет использовать как документ, удостоверяющий личность», – сказала она.

«Что делать тем, у кого был украинский паспорт, и он впервые подает на [паспорт] ДНР? Пока ничего. Просто ждать новый паспорт ДНР», – резюмировала Селиванова.

Отметим, что если в паспорт гражданина Украины при достижении 25 или 45 лет нужно просто вклеить дополнительную фотографию, то в «ДНР» «республиканский паспорт» подлежит замене.