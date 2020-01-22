Пригородные поезда перевезли к линии разграничения почти 7 тысяч пассажиров

Пригородные поезда Донецкой железной дороги перевезли к линии разграничения почти 7 тыс. пассажиров. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба регионального филиала «Донецкая железная дорога» «Укрзализници».

Как отметили в пресс-службе, пригородные поезда, курсирующие к линии разграничения, пользуются спросом. В частности, на участке от станции «Волноваха» до станции «Южнодонбасская» с 4 августа 2019 года перевезены 6 582 пассажира. А на участке от станции «Фенольная» до станции «Скотоватая» с 30 декабря 2019 года – 376 пассажиров.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Донецкая железная дорога запустила два пригородных поезда в «серую зону». С 4 августа 2019 года курсируют две пары пригородных поездов сообщением «Мариуполь – Южнодонбасская – Мариуполь». А 30 декабря назначены две пары поездов сообщением «Лиман – Славянск – Скотоватая».