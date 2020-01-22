Искал жилье: В Волновахе у приезжего мошенник отобрал телефон

В Волновахе (Донецкая обл.) две недели назад к полиции за помощью обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный молодой человек мошенническим путем завладел его мобильным телефоном. Об этом сегодня, 22 января, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

В тот день пострадавший обратился к прохожему с просьбой подсказать где можно найти жилье, потому что приехал издалека и ему трудно сориентироваться в чужом городе.

Злоумышленник ответил, что может помочь, но нужны деньги, которых у пострадавшего с собой в тот момент не оказалось. Последний решил обратиться за денежной помощью к своей знакомой и не мог найти в телефоне ее номер, после чего попросил это сделать своего собеседника. Злоумышленник позвонил женщине со своего телефона, а мобильное устройство потерпевшего положил в свой карман. После разговора юноша сообщил, что при разговоре смартфон мужчины потерял.

Полицейские провели комплекс оперативных действий и установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель Волновахского района.

Парень рассказал полицейским, что действовал без всякого плана, желание обмануть и завладеть телефоном возникло внезапно.

В отношении него следственными органами Волновахского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.2. т. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

20 января текущего года суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.