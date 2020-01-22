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На КПВВ «Гнутово» задержали вооруженного мужчину (Фото)

22.01.20 12:12
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству территории в пешем порядке на КПВВ «Гнутово» прибыл мужчина. Во время работы досмотровой группы на 35-летнего гражданина сработала служебная собака Донецкого пограничного отряда. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

При проведении поверхностного досмотра человека и его вещей за поясом мужчины был обнаружен пистолет со снаряженным магазином, а во внутреннем кармане верхней одежды – два ножа ручной работы и патроны для травматического оружия в количестве 36 штук, среди которых был один боевой патрон к 9 мм пистолету Макарова.

Фото: Донецкий погранотряд

Мужчина передан представителям Национальной полиции.

«Донецкий погранотряд напоминает: перемещение оружия через линию разграничения запрещено, а пограничники из состава Объединенных сил в первую очередь обращают внимание на политику безопасности», – говорится в сообщении.

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