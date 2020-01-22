Гасили несколько часов: В Кременной произошел крупный пожар на предприятии (Фото)

В Кременной (Луганская обл.) на складе изделий и хранения деревянных брикетов произошел пожар. Об этом сегодня, 22 января, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в «Службу спасения» 21 января в 17:15.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит крыша склада-ангара.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Пожар на площади 450 кв. м был локализован в 19:40 и ликвидирован в 20:35.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

В связи с масштабностью пожара к ликвидации привлекалось дополнительные силы и техника. Всего к тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причины возникновения и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.