Гасили несколько часов: В Кременной произошел крупный пожар на предприятии (Фото)

В Кременной (Луганская обл.) на складе изделий и хранения деревянных брикетов произошел пожар. Об этом сегодня, 22 января, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в «Службу спасения» 21 января в 17:15.
Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит крыша склада-ангара.
Пожар на площади 450 кв. м был локализован в 19:40 и ликвидирован в 20:35.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.
В связи с масштабностью пожара к ликвидации привлекалось дополнительные силы и техника. Всего к тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники.
Причины возникновения и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.