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Только как гуманитарная составляющая: Загороднюк о разведении сил и средств

22.01.20 12:56

Украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Также он подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.

«Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая – это наша позиция и до, и в течение, и после "нормандской встречи"» – чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в регионе, потому что он очень депрессивный», – пояснил он.

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