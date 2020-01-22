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За сутки две жительницы Донетчины отдали мошенникам 14 тыс. грн

22.01.20 12:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки на крючок мошенников попались жительницы Белицкого и Покровска (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что аферисты завладели 14 тыс. грн.

Так, 35-летняя жительница Белицкого нашла на интернет-сайте объявление о продаже детской кровати. Связавшись с продавцом и обсудив условия сделки, перечислила 4 тыс. грн на предложенный счет банковской карты. Но своей покупки так и не дождалась. С продавцом связь оборвалась. Обманутая женщина обратилась в полицию.

В Покровске мошенники сначала заблокировали телефонную сим-карту 35-летней горожанки, а затем через онлайн-сервис оформили на ее имя кредит в размере 10 тыс. грн. Обнаружив «финансовое обязательство», женщина обратилась в полицию.

По фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание до 3-х лет ограничения свободы.

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