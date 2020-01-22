Четверых – посмертно: Зеленский наградил военных орденами и медалями

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 27 военнослужащих орденами и медалями. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как говорится в указе, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, орденом «За мужество» III степени награждены 20 военных.

Кроме того, медалью «Защитнику Отечества» награждены 6 военнослужащих. Еще 1 военный награжден медалью «За воинскую службу Украине».

Также в документе отмечается, что четверо военных награждены посмертно.