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«Спецоперация года»: В Донецке сотрудники «ГАИ» «сбивают» деньги с водителей маршруток (Фото)

22.01.20 14:31
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сотрудники «ГАИ» устроили проверки перевозчикам. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Облава на перевозчиков. "Молоко" на Южном», – пишет очевидец.

Большинство дончан уверены, что облава – для того, чтобы «сбить» деньги с владельцев автобусов, и это никак не повлияет на улучшение автобусных перевозок:

  • Сергей: «Спецоперация года»;
  • Виталий: «Сбивают деньги с водил, видел»;
  • Оксана: «Да это чтобы сбить деньги с хозяев автобусов, а сами маршрутки как ходили страшные, так и будут ходить»;
  • Юрий: «Просто там нал»;
  • Антон: «Там, где бабло, там и кубло попрошаек»;
  • Александр: «Вот уже нехорошие люди».

При этом есть люди, которые не видят в ситуации проблем:

  • Николай: «Там, где бабло, там куча жадных бизнесменов, которым надо много всего и сразу и которые не хотят честно жить на одну зарплату… Плохо что большинство жадных хозяев маршруток откупятся и будут дальше возить пассажиров на ржавых разваливающихся корытах»;
  • Валерия: «Всего-навсего на выезде техотдел ГАИ МВД ДНР».

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