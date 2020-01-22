«Спецоперация года»: В Донецке сотрудники «ГАИ» «сбивают» деньги с водителей маршруток (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сотрудники «ГАИ» устроили проверки перевозчикам. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Облава на перевозчиков. "Молоко" на Южном», – пишет очевидец.

Большинство дончан уверены, что облава – для того, чтобы «сбить» деньги с владельцев автобусов, и это никак не повлияет на улучшение автобусных перевозок:

Сергей: «Спецоперация года»;

Виталий: «Сбивают деньги с водил, видел»;

Оксана: «Да это чтобы сбить деньги с хозяев автобусов, а сами маршрутки как ходили страшные, так и будут ходить»;

Юрий: «Просто там нал»;

Антон: «Там, где бабло, там и кубло попрошаек»;

Александр: «Вот уже нехорошие люди».

При этом есть люди, которые не видят в ситуации проблем: