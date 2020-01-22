«Спецоперация года»: В Донецке сотрудники «ГАИ» «сбивают» деньги с водителей маршруток (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сотрудники «ГАИ» устроили проверки перевозчикам. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Облава на перевозчиков. "Молоко" на Южном», – пишет очевидец.
Большинство дончан уверены, что облава – для того, чтобы «сбить» деньги с владельцев автобусов, и это никак не повлияет на улучшение автобусных перевозок:
- Сергей: «Спецоперация года»;
- Виталий: «Сбивают деньги с водил, видел»;
- Оксана: «Да это чтобы сбить деньги с хозяев автобусов, а сами маршрутки как ходили страшные, так и будут ходить»;
- Юрий: «Просто там нал»;
- Антон: «Там, где бабло, там и кубло попрошаек»;
- Александр: «Вот уже нехорошие люди».
При этом есть люди, которые не видят в ситуации проблем:
- Николай: «Там, где бабло, там куча жадных бизнесменов, которым надо много всего и сразу и которые не хотят честно жить на одну зарплату… Плохо что большинство жадных хозяев маршруток откупятся и будут дальше возить пассажиров на ржавых разваливающихся корытах»;
- Валерия: «Всего-навсего на выезде техотдел ГАИ МВД ДНР».