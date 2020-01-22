Общественных уборных нет: В Дружковке показали туалеты города (Фото)

В Дружковке (Донецкая обл.) отсутствуют общественные туалеты в местах массового скопления людей.

Данную проблему обсуждали на последней сессии городского совета. Отмечалось, что обустройство коммунальных уборных – проект для бюджета дорогостоящий, а частный бизнес не спешит вкладывать средства в это направление.

«1,2 млн грн – в такую сумму обойдется городу строительство и содержание одного туалета», – отметил заместитель городского головы Дружковки Олег Поляков.

Тем дружковчанам и гостям города, кого нужда застанет на улице, заместитель мэра порекомендовал использовать кафе и бары, а также административные здания.

При этом администраторы заведений общепита неохотно пускают к себе прохожих с этой целью. Есть и платные туалеты, но условия там оставляют желать лучшего.

Например, туалет на железнодорожном вокзале – тошнотворный запах, отсутствие элементарной средств гигиены, антисанитария.

Санузел на жд-вокзале Дружковки / Фото: «Дружковка на ладонях»

Следующий общественный туалет находится в нескольких километрах – в здании исполкома Дружковки. Здесь условия совершенно другие – есть вода, помещение отремонтировано, регулярно убирается.

Санузел в исполкоме / Фото: «Дружковка на ладонях»

График уборки санузла в исполкоме / Фото: «Дружковка на ладонях»

В районе центральной площади Соборной есть несколько кафе. Администраторы заведений отмечают, что не будут выгонять человека, который придет к ним по нужде, но не позволят сделать из кафе проходной двор. Естественно, что в этих заведениях уборные в хорошем состоянии.

Также туалет есть и на Гавриловском рынке. Несмотря на то, что он платный, – его качество оставляет желать лучшего.

Санузел на Гавриловском рынке / Фото: «Дружковка на ладонях»

Санузел на Гавриловском рынке / Фото: «Дружковка на ладонях»

В микрорайоных города жители имеют возможность сходить в туалет лишь на территории заведений общепита и библиотеки, плюс еще уборная на рынке.

Власти Дружковки все же ищут пути решения проблемы. «На сегодняшний день городские власти рассматривают несколько вариантов обустройства в Дружковке общественных туалетов. Для воплощения одного из них необходимо 3 млн грн. Также есть варианты и подешевле – от 300 тыс. грн за одну кабинку. При этом речь идет не о биотуалетах, а стационарных конструкциях с подведенным водопроводом», – сообщила секретарь горсовета Ирина Бучук на заседании общественного совета.

Чиновница подчеркнула, что вопросы, касающиеся оптимального расположения коммунальных туалетов, обязательно обсудят с общественностью.