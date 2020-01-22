Будут мордовать еще: Жена Болотина подтвердила задержание блогера «полицией ДНР»

Задержание в неподконтрольном украинской власти Донецке известного местного блогера, члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина подтвердила его жена.

Надежда Болотина проинфоримировала, что вчера около 20:00 «в мою квартиру зашел мой муж в сопровождении троих человек, которые представились сотрудниками МВД». «Не предоставив никаких бумаг для задержания, обыска и изъятия забрали всю компьютерную технику моего мужа, не предоставили мне копию протокола и уехали в вместе с моим мужем. Сказали, что могут удерживать его до выяснения обстоятельств до 30 суток», – написала она в соцсети.

Коме того местный блогер «Сеня Анатолич Варм» дополнил, что задержали Болотина в 9:00 утра и продержали до 18:00. «Без составления документов, которые в правовом государстве обязаны были бы составить. Я имею ввиду протокол задержания. Семьей было принято решение звонить на "102" и заявлять о пропаже человека. Болотина изолировали практически на 10 часов без всяких санкций и протоколов. Позвонить семье не дали возможности. Соответственно доступа к адвокату у него не было. Через 15 минут после звонка на "102" Болотина привезли домой и составили акты об изъятии оргтехники», – написал он.

По его данным, спустя 13 часов после первого задержания, Болотина отвезли в следственный изолятор без составления необходимых документов. «По крайней мере, семье не выдали никаких протоколов и санкций. Мотивировали тем, что не обязаны ничего составлять и давать. Доступ в СИЗО семье смогут дать лишь после двух суток с момента незаконного задержания. Фактически все действия "правоохранителей" очень схожи с действиями и при моем задержании. Отличаются лишь тем, что меня задерживало МГБ, а Болотина – МВД. И меня отпустили относительно быстро, а Болотина будут мордовать еще. От себя хочу сказать. 37-й год отдыхает. Семья Болотина в дичайшем стрессе конечно», – написал блогер.

Напомним, об исчезновении Александра Болотина в соцсетях сообщили 21 января.

Ранее 30 октября 2019 года в Донецке был задержан местный блогер, публикующийся под ником «Сеня Анатолич Варм» (настоящее имя – Сергей). Предварительная причина – за деятельность в соцсетях. «Сеня Анатолич Варм» – это псевдоним в соцсетях жителя Донецка, поддерживающего «ДНР», но не согласного с некоторыми моментами реализации данного «проекта». Блогер отличался критикой нынешней «власти ДНР» не столько на своих страницах в соцсетях, сколько в закрытых группах, в комментариях под постами иных местных «оппозиционеров». Судя из предыдущих постов «Варма», он работает в одном из вузов Донецка, скорее всего, в «Донецком национальном университете ДНР». Сергей воспитывает 18-летнюю дочь, которая больна онкологическим заболеванием. Его выпустили в тот же день, 30 октября.