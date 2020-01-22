Под кайфом и с наркотиками: В Рубежном задержали водителя, который находился в розыске

В Рубежном (Луганская обл.) за нарушение ПДД полицейские остановили водителя автомобиля ВАЗ 211440. С первых минут общения с ним возникли подозрения, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом сегодня, 22 января, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении. Однако тот категорически отказался, начал сильно нервничать и пытаться скрыться с места происшествия.

Полицейским пришлось задержать мужчину. Во время проверки личности водителя выяснилась причина его нервозного поведения. Кроме того, что водитель был уже лишен права садиться за руль за езду в нетрезвом состоянии, так еще и находился в розыске Кременским отделом полиции за умышленное нанесение легких телесных повреждений.

При поверхностном осмотре транспортного средства, в салоне автомобиля, патрульные заметили пакет с растительным веществом, похожим на наркотическое. По словам гражданина, в пакетике он хранил каннабис.

В отношении 32-летнего мужчины патрульные составили протокол по части 2 статьи 130 КУоАП (повторное в течение года управление автомобилем в нетрезвом состоянии) и вынесли постановление по части 4 статьи 126 КУоАП (управление автомобилем без соответствующих документов).

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем будет устанавливать обстоятельства происшествия.