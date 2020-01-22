По эскизам участников АТО: В Славянске состоялось гашение специальной марки, посвященной обороне ДАП (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 22 января, состоялась торжественная церемония спецгашения специальной почтовой марки с конвертом, посвященной 5-й годовщине обороны Донецкого аэропорта. Как передает корреспондент «Донецких новостей» мероприятие прошло в здании отделения почтовой связи Славянска № 22 (Главпочтамт).

Марка «Они выстояли! Не выдержал бетон» выпущена тиражом 130 тысяч. К ней прилагается конверт «Первый день», а также изготовлен штемпель спецгашения. Сегодня процесс гашения проходит в двух городах Украины: утром – в Славянске, днем – в Киеве. Из всех городов Донбасса Славянск был выбран не случайно. «Здесь начались события 2014 года», – пояснил директор Донецкой дирекции АО «Укрпошта» Алексей Пушкин.

Эскиз марки выполнили участники Антитеррористической операции (АТО). «Этой марке и этому событию (5-летию обороны ДАП, – ред.) придается такое значение, потому что очень много людей там погибло, защищая аэропорт. Идея выпуска этой марки – наша, также подключились ветераны АТО. На марке изображено само событие, передано внутреннее состояние бойцов, которые защищали аэропорт. Этот эскиз делали сами воины АТО, которые были там. Автор эскиза – Андрей Ярмоленко», – рассказал Пушкин.

«Хочу сказать, что выпуск марок, это государственная атрибутика. Сегодня мы запускаем в почтовое обращение новую марку, которая будет ходить не только по территории нашей страны, но и по всему миру», – дополнил руководитель Донецкой дирекции «Укрпошты».

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко подчеркнул, что сегодняшнее событие – это одно из проявлений уважения к нашим защитникам. «Ценность – это память, и память из года в год не должна гаснуть, она должна только крепнуть, и эту память мы должны передавать из поколения в поколение. Мы четко понимаем: не выдержал бетон – люди выдержали», – сказал губернатор.

После торжественной церемонии все желающие могли приобрести марку, ее стоимость – 9 грн.