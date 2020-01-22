В Украине хотят внедрить электронные акцизные марки

Кабинет министров Украины реализует пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Facebook.

Министр отметил, что найдено «решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени».

Он добавил, что внедрение электронной акцизной марки по примеру других стран потребовало бы больших затрат со стороны государства и со стороны бизнеса. Вероятно, на ее внедрение ушли бы годы.

«Идея проста. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар», – сообщил Дубилет.

Он также отметил, что это выгодно, поскольку бизнесменам не придется тратиться на приобретение нового оборудования, государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, «а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки».

«Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки. Это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка», – написал министр.