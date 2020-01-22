Реинтеграция неподконтрольного Донбасса возможна только после деоккупации, – эксперт

Реинтеграция неподконтрольной украинским властям части Донбасса возможна только после деоккупации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

По его словам, этап реальной реинтеграции может быть только после деоккупации. Каким способом – пока неизвестно. «Те реалии, которые мы видим на сегодня, они склоняют нас к тому, чтобы мы, надеясь на лучший сценарий, были готовы к худшему», – отметил эксперт.

«Иначе можно конструировать какие угодно проекты, развивать какую угодно кооперацию с третьими странами, привлекая сюда инвестиции, особенно в прифронтовую зону. И в один прекрасный момент это все может испариться», – добавил он.

Поэтому, как сказал Михаил Гончар, нужно сосредоточиться на составляющей безопасности. «Составляющая безопасности должна быть превыше всего… И никакой инвестор, даже мелкий, не придет, поскольку будет осознавать риски, которые существуют», – резюмировал он.