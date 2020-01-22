Маркарова надеется, что сможет прекратить сотрудничество с МВФ

Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой сейчас ведутся переговоры. Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова написала в комментарии на своей странице в Facebook.

Маркарова отметила важность программы, по которой Совет директоров пока не принял окончательного решения.

«Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», – написала министр финансов.

Также она сообщила, что идет снижение ставок по облигациям внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

«Очередной аукцион – очередное снижение ставок по всем инструментам», – написала она.

привлечено 6315 млн грн

спрос превысил 12035 млн грн

Средневзвешенная доходность:

3-летних: 10,01% (уменьшение на 237 бп)

6-месячных: 10,03% (уменьшение на 172 бп)

1-летних: 10,04% (уменьшение на 14 бп).

«Вслед за 4-летними, которые на прошлой неделе были размещены под 9,88%, все остальные подтягиваются вниз. Долг становится дешевле, долгосрочным, и увеличивается доля в гривне. Уверенно достигаем целей нашей среднесрочной стратегии управления долгом», – резюмировала она.