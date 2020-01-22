Смертность на КПВВ Донбасса выросла на 40%, – правозащитники

Смертность на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях при пересечении линии разграничения повысилась на 40% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

Так, правозащитники провели сравнительный анализ данных о количестве смертей на КПВВ за 2018 и 2019 года.

Смертность за 2018 год:

Донецкая область – 9;

Луганская область – 10.

Смертность за 2019 год:

Донецкая область – 15;

Луганская область – 12.

«Итак, смертность на КПВВ только по официальным данным увеличилась на 40% за период с 2018 по 2019 год», – говорится в сообщении.

В Восточной правозащитной группе уточнили, что неоднократно обращали внимание представителей центральных органов власти на необходимость организации постоянного присутствия бригад центров экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей. Также омбудсмен Украины Людмила Денисова и ее региональное представительство ведет активную работу над продвижением данного вопроса.

«Хотим отметить, что коллектив нашей организации и партнеров, вынуждены начать протестную деятельность, направленную на окончательное решение данного вопроса. Всего за 2018-2019 годы только по официальным данным умерло – 46 человек... На сколько еще должна увеличится смертность на КПВВ, чтобы на них появилась постоянная, государственная, медицинская помощь?», – резюмируют в Восточной правозащитной группе.

Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза. По его мнению, постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек. В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах. По данным Офиса омбудсмена Украины, в 2019 году при пересечении линии разграничения через КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек. По данным Human Right Watch, с января по апрель 2019 года при пересечении линии разграничения на Донбассе умерли из-за проблем со здоровьем по меньшей мере 19 человек, преимущественно – пожилые.