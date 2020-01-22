Перерасчет платежей за центральное отопление: Разъяснение Минрегиона

В Украине не во всех счетах потребителей за услуги по централизованному отоплению указана разница в тарифах, по которым произведен перерасчет согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 1082 от 24.12.2019. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Министерство развития громад и территорий Украины (Минрегион).

Как разъясняют в ведомстве, в Украине услуги по централизованному отоплению для населения осуществляются по фактическим объемам потребленной тепловой энергии, рассчитанной по показаниям счетчиков с учетом фактической температуры наружного воздуха и фактического количества дней обслуживания.

По данным ведомства, по состоянию на 20 января, в Украине 80,8% жилых зданий оснащены узлами коммерческого учета тепловой энергии. Лидерами по количеству оснащенных жилых зданий являются Черкасская (98%), Николаевская (98%), Харьковская (94,8%), Хмельницкая (93,5%) и Винницкая (93,0%) области. Наименьшие показатели в Кировоградской (45,2%), Луганской (41,1%), Тернопольской (18,9%) областях.

Как уточняется, поскольку температура наружного воздуха в декабре ниже ноября, объем потребленного тепла в этом месяце увеличивается.

В ведомстве отмечают, что основной составляющей тарифа на тепловую энергию, и соответственно услуги по централизованному отоплению, является стоимость природного газа. «В декабре 2019 года цена природного газа составила 4 276,70 грн за тыс. куб. м (без НДС и других надбавок). При этом в тарифах на услуги по теплоснабжению большинства предприятий ТКЭ (теплокоммунэнерго, – ред.) цена природного газа учтена в размере 6 235,51 грн за тыс. куб. м (без НДС и других надбавок) (цена больше на 1 958,81 грн или на 31,4%) . Поэтому постановлением КМУ от 24.12.2019 № 1082 предприятиям ТКЭ предоставлена ​​возможность уменьшать размер платы за тепловую энергию и коммунальные услуги в случае, если цена природного газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены природного газа, учтенной в структуре тарифов», – говорится в сообщении.

По информации Минрегиона, учитывая положения этого постановления (по состоянию на 17.01.2020) 143 предприятия ТКЭ приняли решение об уменьшении размера платы за услуги по централизованному отоплению для населения. «Процент уменьшения размера платы за указанные услуги зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги. Чем больше стоимость газа в структуре тарифа и чем больше его удельный вес, тем больше процент пересчета для потребителя. И наоборот, чем меньше стоимость газа и его удельный вес в структуре тарифа (например, при использовании предприятием для производства тепловой энергии других видов топлива: угля, дров, пеллет, электрической энергии и т. д.) тем меньше процент возврата средств потребителю», – разъясняют в Минрегионе.

При этом в ведомстве обращают внимание, что социальная помощь для потребителя услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды (льготы и субсидии) пока остается неизменной (не будет уменьшаться размер льгот и субсидий в связи с проведением перерасчета).

«Обращаем внимание, что не во всех счетах потребителей указана разница в тарифах, по которым произведен перерасчет. Ведь решение об уменьшении размера платы за тепловую энергию и коммунальные услуги было принято накануне выставления счетов, следовательно, не все предприятия имели время на обозначения в квитанциях суммы предоставленной скидки», – подытожили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Минрегион создал интерактивную карту перерасчетов платежей за отопление и горячую воду.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, правительство Украины приняло решение, позволяющее пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.