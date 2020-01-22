Выборы на неподконтрольном Донбассе невозможны, пока у Украины нет контроля над границей, – эксперт

Выборы на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса возможны после полного возобновления Украиной контроля над границей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Вопросы, связанные с возможностью проведения каких-то выборов, они не могут быть решены, пока не будет возобновлен контроль над границей. Это более 400 км границы», – сказал Гончар.

По его словам, есть мнение, что выборы можно провести так: очередная встреча в Нормандском формате, о чем-то договорятся, и осенью в контексте местных выборов или в каком-то особом порядке могут быть проведены выборы на неподконтрольном Донбассе.

«Это иллюзия. Я понимаю, что кто-то может к этому стремиться. Но, на самом деле, об этом речь может идти в идеальном случае. Если действительно мы увидим условную добрую волю по вопросу освобождения оккупированных территорий и конструктивное, без кавычек, поведение страны-агрессора – в перспективе 5-ти, а то и 10-ти лет», – сообщил эксперт.

«Пока не пройдет этап санации этих территорий», – добавил он.

По словам Гончара, люди на неподконтрольных территориях находятся под информационным куполом на протяжении последних лет.