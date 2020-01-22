Женщина получила множественные переломы: На Донетчине ищут очевидцев ДТП

Полиция Краматорска устанавливает обстоятельства ДТП в котором травмирована женщина. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что 21 января примерно в 18:00 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Дружбы, в районе перекрестка с улицей Академической, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. В результате аварии женщина получила множественные переломы. Водитель остался на месте происшествия.

По данному факту полицией открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».

«Следователь обращается ко всем гражданам кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить в полицию об обстоятельствах аварии. Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 095-244-75-38 или "102"», – отметили в пресс-службе.