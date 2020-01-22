Повреждение внутренних органов: В Лимане отец избил сына

В Славянском районе (Донецкая обл.) телесными повреждениями закончился для жителя Лимана конфликт с отцом. Об этом сегодня, 22 января, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что ночью в городскую больницу Лимана был доставлен житель города 1986 года рождения с травмой живота. Сообщение об этом было передано в местную полицию, сотрудники которой прибыли для установления обстоятельств происшествия.

В дальнейшем выяснилось, что между потерпевшим и его отцом на почве неприязненных отношений произошла ссора. 60-летний мужчина нанес сыну удары кулаком в область живота, после чего тому пришлось вызвать «скорую». В больнице пострадавшему диагностировали повреждение внутренних органов и провели операцию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.