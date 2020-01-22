Украина улучшила свои показатели в мировом рейтинге демократии за 2019 год

Украина заняла 78 место в ежегодном рейтинге Индекс демократии-2019, опубликованном журналом The Economist, улучшив свои показатели на шесть пунктов по сравнению с 2018 годом, передает «Новое время».

Всего Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов (что на 0,21 выше, чем в прошлый раз) и сохранила свой статус «гибридной демократии» — от ближайшего участника рейтинга (Гонконг), относящегося к более высокой категории «несовершенные демократии», страну отделяют два пункта.

В свою очередь, Российская Федерация занимает 134-е место, а Беларусь — 141-е. Обе страны отнесены к «авторитарным режимам».

Всего в списке, составленном британским изданием, находятся 167 стран, состояние демократий в которых оценивалось по пяти ключевым пунктам: электоральные процессы и плюрализм, функционирования правительства, политическое участие, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Общий показатель демократии в мире составил 5.44 балла, что является самым низким результатом с 2006 года.