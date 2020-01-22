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«Каргилл. Движение нормальное»: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 января

22.01.20 14:49
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «12:48. Горловка – Бахмут. Теща еще в 4:30 выехала перевозчиком из Енакиево. До сих пор паспортный ДНР не прошла»;
  • Evgeniy: «14:12. Майорск в Донецк. Стою с 12 не двигаюсь. Едут только "другие"».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Виктория: «13:05. Каргилл: чуть дальше синего туалета»;
  • Оксана: «13:32. Каргилл в Украину – от биотуалета, движение нормальное».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Alina: «11:12. Еленовка, час назад очередь в Украину была не очень большая, 60-70 машин. Это примерно до улицы Садовая»;
  • Alina: «12:35. Муж сейчас подъехал на Еленовский блокпост. В Донецк машин не очень много. На глаз – штук 30»;
  • Alina: «13:37. За час Еленовку прошел»;
  • Наталья: «13:51. В Еленовке до деревенского туалета»;
  • Alina: «13:54. Еленовка в Украину. Не большая. Проедете спокойно. Машин примерно 50».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Stanislav: «10:53. Октябрь из Донецка. До камышей, льгота 4»;
  • Stanislav: «11:35. Октябрь из Донецка. Основная до камышей, льгота 2»;
  • «Volcano»: «11:45. Октябрь в Донецк до 10 авто. "Нулевой" Октябрь из Донецка машин 20»;
  • «Volcano»: «12:41. Пищевик из Донецка 4 машины»;
  • Юрий: «13:18. Поездка на Гнутово сегодня. Был на посту ДНР в 6:45, время донецкое, в Мариуполе на левом берегу был уже в 12:35 по украинскому времени, минут 40 ушло на "нулевой" ДНР: полиция, регистрации, а так быстрей было бы»;
  • Stanislav: «13:22. Пищевик в Донецк 15 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

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