В ОП не исключили встречу Зеленского с Путиным и назвали тему возможных переговоров

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Израиль не исключена. Об этом сообщили в Офисе президента, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в случае такой встречи украинская сторона будет обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленными.