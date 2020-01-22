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В ОП не исключили встречу Зеленского с Путиным и назвали тему возможных переговоров

22.01.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Израиль не исключена. Об этом сообщили в Офисе президента, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в случае такой встречи украинская сторона будет обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленными.

«Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Государства Израиль Реувен Ривлин, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля. Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», сообщили в ОП.

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