В прифронтовом Верхнеторецком полиция нашла пропавшую без вести гражданку Германии

На Донетчине полицейские спасли и вернули семье пропавшую гражданку Германии. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, обессиленную, замерзшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в поселке Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н), что на линии разграничения. Пассажирка сошла с электрички и не понимала, где она находится. Правоохранители согрели ее теплым чаем, накормили. Оказалось, что 34-летняя гражданка Германии, проживает в Киеве, более месяца находится в розыске как без вести пропавшая.

Спасти женщину от беды удалось благодаря работе полицейской станции, которая была открыта в канун Нового года на железнодорожной станции в Верхнеторецком.

«На станции постоянно дежурят сотрудники Авдеевского отделения полиции. Они пришли на помощь женщине, которая выглядела крайне уставшей и не знала, куда идти. Как оказалась в прифронтовом поселке, она не помнила», – сказано в сообщении.

Полицейские позаботились о незнакомке, накормили. Выяснилось, что женщина является гражданкой Германии, но в последнее время живет в Киеве. 27 декабря 2019 года она ушла из дома и не вернулась. Ее отец обратился в полицию Киева с просьбой помочь найти дочь.

«Полиция вернула 34-летнюю киевлянку домой. Отец поблагодарил правоохранителей за спасение дочери и отметил, что именно постоянное присутствие полиции на станции помогло не потерять родного человека», – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что полицейская станция позволяет оперативно реагировать на все сообщения граждан и вовремя оказывать помощь местным жителям. Таким образом, более 2 500 человек получают помощь в кратчайшие сроки. Всего, на линии разграничения в Донецкой области работают 8 полицейских станций.