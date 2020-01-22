Россия перебрасывает в «Л-ДНР» военную технику и боеприпасы

Российская Федерация перебрасывает в «Л-ДНР» военную технику, вооружение и боеприпасы, используя неконтролируемые Украиной участки государственной границы. Об этом сегодня, 22 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украины участка границы, в частности пункты пропуска "Успенка", "Должанский" и "Дьяково", для поставки на временно оккупированную территорию боеприпасов, вооружения и военной техники», – отметил Праута.

По его словам, прежде всего представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) наращивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.

В то же время, согласно данным ГУР, в ряды НВФ продолжает поступать пополнение из числа наемников, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ. Преимущественно это военные с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов.