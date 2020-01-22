В Украине новый закон о труде не позволит увольнять без объяснения причин, – Милованов

Правительство Украины в законопроекте «О труде» предлагает сделать материальную компенсацию при увольнении обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата. Об этом сегодня, 22 января, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

«По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко увольняет работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений», – написал Милованов.

Он отметил, что в новом законопроекте речь идет о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не идет речь о том, что это должно произойти без объяснения причин.

«Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений! Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы», – написал он.

Министр подчеркнул, что в законопроекте «О труде» правительство предлагает сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 27 декабря 2019 года одобрил законопроект «О труде».