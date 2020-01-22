Визит главы ОБСЕ в зону ООС: Стали известны подробности

Основной целью визита действующего главы ОБСЕ Эди Рамы в зону операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе стало ознакомление с актуальной информацией о развитии ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также, по информации ведомства, Эди Рама изучил положение дел выполнения Украиной Минских соглашений по разведению сил и средств на определенных участках.

Во время посещения Станицы Луганской члены делегации встретились с командованием Объединенных сил, главой Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем и представителями СМИ. «Эди Рама отметил, что ситуация на Донбассе является сложной, особенно для тех, кто проживает вдоль линии разграничения. Он также заявил, что ОБСЕ будет уделять максимум внимания для того, чтобы изменить ситуацию и достичь устойчивого перемирия», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в свою очередь командование ООС обратило внимание главы ОБСЕ на необходимость введения мониторинга наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в вечернее и ночное время, ведь именно в темное время суток противник больше всего нарушает режим тишины.

В конце визита Эди Рама посетил КПВВ «Станица Луганская», где ознакомился с особенностями функционирования контрольного пункта, уровнем пассажиропотока, условиями, при которых проходит процесс контрольно-проверочных процедур, которые обеспечивают пограничники из состава Объединенных сил.

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Кроме того, Эди Рама ознакомился с гуманитарной ситуацией в области и деятельностью СММ ОБСЕ на местах.

Как сообщалось ранее, 20 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ Эди Рамой. Они обсудили вопрос расширения мандата СММ на Донбассе, в частности работу ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе.

Также сообщалось, что новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама заявил, что первый его визит, как главы ОБСЕ, будет в Украину.