Не стоит возлагать на Минские соглашения больших надежд, – эксперт

На Минские соглашения как на фундамент будущей реинтеграции неподконтрольных украинским властям частей Донбасса не стоит возлагать больших надежд. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщил политолог Виталий Кулик.

«Не стоит возлагать на Минские соглашения больших надежд как на фундамент будущей реинтеграции. Это не договор о мире, поскольку там не зафиксированы стороны конфликта. А сторонами конфликта являются Украина и Россия, страна-агрессор», – отметил Кулик.

По его словам, необходимо закрепить это понятие, и проводить эту линию везде на международных мероприятиях. Однако украинская власть, отмечает эксперт, выбрала «гибридный вариант», и говорит о том, что Минские соглашения – безальтернативны. «Что только на основе Минского процесса должна строиться вся инфраструктура переговоров о реинтеграции», – сказал он.

Утверждение о том, что мир можно построить быстро, эксперт считает мифом. «Быстрого безболезненного мира, быстрой безболезненной реинтеграции быть не может», – высказал мнение Кулик.

«Если бы украинская власть, и прошлая, и действующая, была искренней, она бы говорила о долгой игре, она бы готовила общество к жизни в условиях войны», – добавил он.