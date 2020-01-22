В селе под Авдеевкой 5-летняя девочка жила в жутких условиях (Фото)

В селе Новоколиново (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.), расположенном в 20 км от Авдеевки, сотрудники полиции обнаружили 5-летнюю девочку, которая проживала с семьей в антисанитарных условиях. Ребенок находился в холодной квартире, почти без продуктов питания, был в грязной одежде. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области, который курирует данный район.

Неблагополучная семья была выявлена во время совместного рейда сотрудников Авдеевского отделения полиции и представителей службы по делам детей Ясиноватского района.

Попавшие в квартиру полицейские и соцработники увидели горы разбросанной грязной одежды, кучи мусора на полу, немытую посуду.

«Везде была полная антисанитария, а на кровати сидела завернутая в одеяло 5-летняя девочка. 25-летняя хозяйка дома пояснила, что не успела с утра убрать, однако было заметно, что в доме такой беспорядок уже длительное время», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что ребенок не посещает детский сад, а отец девочки злоупотребляет спиртными напитками.

Относительно матери девочки был составлен административный протокол в соответствии со ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Данная статья Кодекса предусматривает наложение штрафа от 8 до 15-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы, или административный арест до 15 суток.

Также данная семья будет взята под контроль соцслужб и полиции.