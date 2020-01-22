На освещение улиц Краматорска планируют потратить 5 миллионов

В 2020 году в Краматорске планируют капитально отремонтировать сети наружного освещения на 5 млн грн. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, сегодня отдел коммунального хозяйства провел две выездные комиссии, на которых решали дальнейший план реконструкции сетей наружного освещения на центральных улицах города, а также проводили обследование зеленых насаждений.

Как уточняется, коммунальное предприятие «Горсвет» подготовило достаточно большой перечень улиц, на которых внешние сети освещения нуждаются в капитальной реконструкции. Сегодня на объектах было проведено обследование опор и воздушных сетей, светильников для определения приоритетных адресов для восстановления.

По результатам осмотра решено, что в первую очередь будет выполнена замена опор на улице Богдана Хмельницкого. Следующей станет улица Дружбы.

Как сообщил профильный заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский, особое внимание при выполнении ремонтов обратят на освещение пешеходных зон. «Мы уже сегодня можем наблюдать, как активно петиции с такими требованиями набирают голоса, поэтому прислушиваемся к жителям города», – сказал он.

После ремонтов старые светильники заменят на современные с LED-освещением. Капитальный ремонт будет выполняться за счет городского бюджета.

Также по заявкам предпринимателей и жителей города специалисты отдела коммунального хозяйства выполнили обследование аварийных зеленых насаждений. К таким относятся, в том числе, сухостои и поросль деревьев. Выездная комиссия составила соответствующие акты о состоянии исследованных объектов.