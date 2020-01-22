За взятку 500 грн: Женщина пыталась без пропуска проехать в «ДНР»

Сегодня, 22 января, женщина, не имеющая пропуска в зону АТО/ООС, пыталась за взятку пересечь линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Женщина, которая двигалась на выезд на временно оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое" в качестве пассажира автомобиля, предоставила пограничнику паспортный документ с вложенными 500 грн, получив перед этим отказ в пропуске без разрешения физическому лицу. Военнослужащий ответил отказом на данное предложение гражданки, инспектором был задокументирован факт отказа от неправомерной выгоды на видеорегистратор», – говорится в сообщении.

Как уточняется, данными действиями женщина совершила Уголовное правонарушение по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). «Несмотря на то, что военнослужащие Донецкого пограничного отряда постоянно напоминают гражданам правила прохождения контроля въезда/выезда и ответственность за попытки "решить вопрос" незаконным путем, гражданские лица не оставляют попыток пересечь линию разграничения, предлагая деньги вместо определенных документов», – отмечается в сообщении.

Пограничники напоминают, что с информацией о правилах пересечения линии разграничения можно ознакомиться, в том числе, на информационных стендах в КПВВ. Попытка же предоставление неправомерной выгоды военнослужащим влечет за собой уголовную ответственность.

Как сообщалось ранее, в 2019 году на КПВВ в Донецкой и Луганской областях задокументированы 133 факта предложения взятки.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.