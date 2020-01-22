На Луганщине бывшему бойцу «Айдара» грозит 15 лет тюрьмы за убийство

На Луганщине экс-военному батальона «Айдар» грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство из огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что бывшего военнослужащего обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

По данным следствия, в июле 2014 года в городе Счастье военный, находясь в составе добровольческого батальона "Айдар", по мотивам личной неприязни трижды прицельно выстрелил из автомата Калашникова в служащего военной комендатуры. Один из выстрелов попал в голову 30-летнего мужчины, что являлось несовместимой с жизнью травмой.

«В марте 2017 благодаря принятым мерам правоохранители установили лицо, причастное к совершению убийства. Собрав достаточное количество доказательств, мужчине сообщили о подозрении и, учитывая, что последний скрывался от органов следствия, объявили его в розыск», – говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2019 года правоохранители нашли и арестовали подозреваемого. Сейчас обвиняемый в умышленном убийстве ждет судебного разбирательства в следственном изоляторе. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.