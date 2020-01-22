Вещание на неподконтрольный Донбасс и Крым является приоритетом Минкультуры, – министр

Вещание на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса и аннексированного Крыма, а также, иновещание являются приоритетными задачами Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает сегодня, 22 января, пресс-служба ведомства.

«Приоритетом номер один является вещание на временно оккупированных территориях: качественное донесение украинской точки зрения к нашим людям, которые проживают в Крыму, Донецке, Луганске. И приоритет номер два – это донесение нашей информации в мире», – отметил Бородянский.

Он уточнил, что для выполнения этих задач государство будет использовать имеющиеся ресурсы – телеканал UA TV, который будет переформатирован, национальное информационное агентство «Укринформ», а также активно привлекать Общественное вещание.

По словам министра, уже проходят соответствующие консультации с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НСТУ) и «Укринформом» по созданию платформы иновещания для донесения проукраинской точки зрения к украинцам, которые находятся за границей и иностранной аудитории.

Бородянский добавил, что закон о системе иновещания будет неуклонно выполняться министерством, но поиск вариантов, как сделать работу этой системы эффективной, продолжается.