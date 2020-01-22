В Луганской области объявили в розыск «министра ЛНР»

На Луганщине сообщили о подозрении и объявили в розыск «министра ЛНР». Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области "чиновнику руководящего звена" так называемой "ЛНР" заочно сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации, совершение умышленных действий с целью насильственного изменения, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч. 1 ст. 258, ч.1 ст. 109, ч. 2 ст.110 УК Украины). Сейчас указанное лицо объявлено в розыск», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в апреле 2015 года житель неподконтрольного Луганска, гражданин Украины возглавил так называемое «министерство внутренних дел ЛНР» и непосредственно выполнял приказы российских кураторов.

Как уточняется, сейчас «чиновник» в составе «органов исполнительной власти ЛНР» руководит «министерством промышленности и торговли». На него возлагается контроль за деятельностью предприятий на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.

«Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемого с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.