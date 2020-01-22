В Советах ВПЛ предусмотрены гендерные квоты

При создании Советов ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) введены гендерные квоты. В составе данного органа должно быть не менее 50% женщин. Об этом «Донецким новостям» сообщила Анна Дудинская – юристка благотворительного фонда Stabilization Support Services, который реализует проект по созданию Советов ВПЛ в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Она отметила, что поддержка женского активизма и привлечение женщин к процессу принятия решений необходимы для становления Украины как демократического и правового государства. «Закрепление гендерных квот для создания равных условий для мужчин и женщин осуществляется в соответствии с многочисленными международными документами. Например, согласуется со Стратегией гендерного равенства Совета Европы на 2018-2023 гг., которая признает наличие целого ряда препятствий для стабильного участия женщин в политической и общественной жизни, в том числе в избирательных системах, и подчеркивает важность гендерной сбалансированности демократических институтов», – сказала Дудинская.

Юристка напомнила, что, в частности, гендерные квоты учтены в новом Избирательном кодексе, согласно которому теперь в каждой пятерке списков партий должно быть не менее двух кандидатов как мужчин, так и женщин.

«Именно поэтому было принято решение закрепить гендерные квоты в Положении о Советах ВПЛ. Количество женщин в Совете ВПЛ должно составлять не менее 50% от общего числа членов такого органа. Таким образом будет обеспечена представленность женщин-переселенок, а участие мужчин и женщин в процессе принятия политических и общественно значимых решений будет сбалансировано», – акцентировала общественница.

«Гендерные квоты в Советах ВПЛ являются одним из инструментов, позволяющим женщинам влиять на формирование повестки дня. Женщины-переселенки разных возрастных категорий, представительницы разных социальных групп смогут вместе отстаивать свои интересы в Советах ВПЛ и подключаться к разработке местных политик, тем самым делая их более гендерно чувствительными», – дополнила Анна Дудинская.

Она сообщила, что сейчас фонд Stabilization Support Services продолжает подготовительный этап проекта «Усиление участия ВПЛ в демократических процессах местного самоуправления», предусматривающий создание трех пилотных Советов ВПЛ. Данные консультативно-совещательные органы будут созданы при Краматорском городском совете (Донецкая обл.), Луганской областной военно-гражданской администрации (Северодонецк, Луганская обл.) и Харьковской областной государственной администрации. «В данный момент экспертами проекта совместно с представителями юридических департаментов вышеупомянутых органов ведется работа над текстами Положений о Советах ВПЛ, где отдельным пунктом закреплены гендерные квоты. Мы надеемся, что закрепление таких квот принесет положительные результаты и такая практика будет распространена на другие консультативно-совещательные органы», – резюмировала Дудинская.