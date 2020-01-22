В Кремле подтвердили запрос на встречу Зеленского и Путина

Украина запросила встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Об этом сегодня, 22 января,сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает российское «РИА Новости».

«Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам форума в Израиле, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского», – сказал Ушаков.

При этом помощник президента уточнил, что на запрос Зеленского никто не отказывал. «Просто от многих государств поступали предложения встреч, с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными», – отметил политик.

Ушаков добавил, что контакты Владимира Путина с другими главами государств если и будут, то «на ногах».

Напомним, что в Офисе президента Украины сообщили, что встреча Владимира Зеленского Владимиром Путиным во время визита в Израиль не исключена. Сообщается, что в случае такой встречи украинская сторона будет обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленными.