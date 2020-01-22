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Чиновники и руководители должны говорить на украинском языке, – соцопрос

22.01.20 17:37
В Раде во время принятия закона о языке
В Раде во время принятия закона о языке / Фото: unian.net

Большинство украинцев считают, что украинский язык является важным атрибутом независимости государства. Таковы результаты общенационального исследования* Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

С тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласен 81% граждан (55% – «безусловно» и еще 26% – «скорее да»), причем так считают во всех регионах Украины: западном (95%), центральном (86%), ю (71%), восточном (64%).

Также абсолютное большинство украинцев (80%) согласны с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке (56% – безусловно согласны и 24% – скорее согласны). Причем относительно государственного языка общения государственных служащих в рабочее время солидарны граждане всех регионов: западного (96%), центрального (86%), южного (71%), восточного (64%).

Кроме того, большинство граждан (79%) считают, что в украинских СМИ, по крайней мере, половина наполнения должно быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% – скорее да), причем эта мысль преобладает во всех регионах: западном (96%), центральном (82%), восточном (66%), южном (63%).

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