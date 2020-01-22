«Спасательная операция»: В Луганске 2-летний ребенок закрылся один в квартире

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске «дежурный караул МЧС ЛНР» был вызван из-за того, что 2-летний мальчик захлопнул дверь, оставшись в квартире один, пока мама вышла за коляской на лестничную площадку. Об этом сегодня, 22 января, сообщает «МЧС ЛНР».

«На место происшествия прибыл дежурный караул аварийно-спасательной части. Прочную металлическую дверь сначала пытались вскрыть шанцевым инструментом, затем электроинструментом – безрезультатно. Пришлось использовать бензорез, которым сделали один аккуратный надрез, после чего дверь таки удалось открыть. Вся операция заняла около 20 минут», – говорится в сообщении.

Посторонние голоса и громкие звуки инструментов напугали малыша. Чтобы как-то его успокоить, мама позвонила на мобильный телефон, который остался дома. И это сработало. Ребенок сам ответил на звонок. Все это время мама разговаривала с ним по мобильному телефону. Она успокаивала сына, просила его отойти от двери. Увидев ребенка, счастливая женщина горячо поблагодарила спасателей», – рассказали в «МЧС ЛНР».