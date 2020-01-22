Из-за несоблюдения режима тишины Золотое-4 пятые сутки без света: Ремонтники попали под обстрел

Жители Золотого-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) пятые сутки остаются без света из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) на своей странице в Facebook.

По информации организации, 18 января сотрудники ЛЭО получили сообщение о поврежденной линии энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ на одной из улиц Золотого-4 из-за несоблюдения режима тишины. 19 января аварийно-восстановительная бригада энергетиков пыталась выполнить работы в Золотом-4. Но из-за несоблюдения режима тишины завершить необходимые работы не удалось. «Начался интенсивный обстрел в этом районе со стороны враждебных сил. Было жизненно опасно выполнять любые работы, большой риск для жизни работников», – говорится в сообщении.

Как уточняется, со стороны ЛЭО поданы заявки на согласование режима тишины командующему Объединенных сил, двустороннему Центру координации и контроля огня, гражданско-военному сотрудничеству и гражданско-военной администрации с привлечением мониторинговой группы ОБСЕ. «Только после получения разрешения энергетики смогут восстановить линию и предоставить столь необходимый свет жителям Золотого», – заявили в ЛЭО.