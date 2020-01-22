Суд вынес приговор жительнице Донетчины, участвовавшей в «референдуме ДНР»

Суд вынес приговор жительнице Великой Новоселки (Донецкая обл.), участвовавшей в 2014 году в проведении незаконного «референдума» о создании «ДНР». Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Суд установил, что женщина, поддерживая изменения территориальной целостности Украины, в мае 2014 года умышленно, по предварительному сговору с другими сторонниками так называемой "русской весны", предоставила добровольное согласие на участие в работе "участковой избирательной комиссии" по проведению в пгт Великая Новоселка "общего областного референдума" о создании "самостоятельного государства ДНР"», – говорится в сообщении.

Занимая должность «члена» указанной «комиссии», расположенной в помещении районного культурно-оздоровительного комплекса, женщина формировала списки граждан, проверяла регистрацию мест проживания, выдавала «бюллетени». По завершению голосования участвовала в подсчете голосов и передачи «бюллетеней» и «протокола» с результатами «волеизъявления» граждан вооруженным членам незаконных вооруженных формирований.

«По качественному публичному обвинению, которое поддерживала в суде прокуратура Донецкой области, Великоновоселковский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», – сообщили в прокуратуре.

За содеянное уголовное правонарушение женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.