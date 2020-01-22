Зеленский: Украинцам мало «мировой обеспокоенности» в условиях агрессии России

Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях агрессии со стороны России. Об этом он заявил сегодня, 22 января, во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому миру сегодня? Это вопрос безопасности – как отдельного человека, так и целых стран и народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху – эпоху new normality. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, далеко не все в ней является положительным», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений подрывают веру человечества и наводят на мысль, а не летит ли этот мир в пропасть.

Президент Украины отметил, что катаклизмы стали для планеты обыденными, а потрясения – привычкой для человечества. И есть риск, что последующие поколения, страдая от климатических изменений, перманентных конфликтов, бедности, ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера за то, что имели шанс договориться и не воспользовались им.

«Как никто другой я знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял дома, – достаточно им всемирной "обеспокоенности" и "беспокойства"? Этого мало», – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Украине является одним из примеров, которые свидетельствуют, что нынешняя архитектура мира уязвима, и имеющиеся институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее. «Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно – правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Фейсбуке, когда репостит выступления Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского "Боинга" в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту стучит новый громкий информационный повод», – отметил Владимир Зеленский.