Диджитализация: В Украине анонсировали ID-карту и загранпаспорт в смартфоне

Онлайн-сервис государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, анонсировал ID-карту и загранпаспорт в смартфоне. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

Так, биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами. «Если коротко – это паспорт, который всегда с тобой. Признаемся: идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. И нас радует, что наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства», – говорится в сообщении.

По информации на странице в Facebook онлайн-сервиса «Дія», важно, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу. Но можно «забыть» о физическом паспорте в большинстве бытовых ситуаций.

Также разработчики пояснили, где можно использовать цифровой документ:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах Украины;

на почте;

во время медицинского обслуживания, банковских операций;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;

при входе в административные здания;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

когда захочешь приобрести алкогольные, слабоалкогольные напитки, вина столовые и табачные изделия и надо будет подтвердить возраст.

Дедлайн: конец февраля.

Напомним, в Украине активно воплощается в жизнь диджитализация государственных процессов. Эти процессы непосредственно касаются и миграционной сферы. Поэтому уже в ближайшее время ГМС планирует внедрить немало новшеств, благодаря которым граждане получат возможность не только без проблем пользоваться различными электронными сервисами, но и получать административные услуги, не выходя из дома.

Как сообщалось ранее, запущено тестирование мобильного приложения «Дія», которое позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля. Также запустили пилотный проект Сheck, благодаря которому можно будет платить и проверять квитанции об уплате за различные услуги без бумажных квитанций. А в 2020-2021 учебном году правительство введет в тестовом режиме электронные билеты для учеников и студентов. Кроме того, 27 декабря 2019 года заработал интернет-портал e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну разумную систему.