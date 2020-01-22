На Луганщине предстанут перед судом двое членов «избиркома» на «референдуме ЛНР»

На Луганщине будут судить двух членов «избирательной комиссии» незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что завершено досудебное расследование в отношении двух местных жителей, которые в мае 2014 года обеспечили проведение «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР». Сейчас обвинительные акты по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) направлены в суд.

По данным следствия, став членами так называемой «участковой избирательной комиссии», они организовали незаконное «волеизъявление» избирателей на пяти участках Станично-Луганского района: формировали списки избирателей, выдавали «бюллетени», контролировали процесс и порядок голосования.

«По завершению псевдореферендума и подсчета "бюллетеней" результаты голосования на указанных участках были переданы в "центральную избирательную комиссию" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "ЛНР"», – говорится в сообщении.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.