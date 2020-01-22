Украинцы высказались о месте русского языка в обществе, – соцопрос

Большинство украинцев считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным. Таковы результаты общенационального исследования* Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

Такого мнения о статусе русского языка придерживаются 69% опрошенных. Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским – 12%.

По этому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают за украинский как единственный государственный в западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного – менее 1%.

Явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в центральном регионе – 77%, за статус русского как официального в регионах там – 12% и как второго государственного – только 4%.

В южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, за признание украинского как единственного государственного, – поддерживают 51%, как официального в определенных регионах – 27% и как второго государственного – 14%.

Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в восточном регионе, где тоже преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни, за признание украинского как государственного, но 24% выступают за возможность русского языка как официального в регионах, а 31% выступают за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.

* Прим. – Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.