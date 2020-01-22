Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы, – Зеленский

Вызовы, стоящие перед Украиной, заставляют наше государство развиваться быстрее, а также вдохновляют стать лидером Восточной и Центральной Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на публичной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вызовы, стоящие перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, на амбициозные задачи. Какой, по вашему мнению, является задача для страны, которая потеряла часть своей территории и далеко не самой богатой на Старом континенте? Стать лидером. Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели Украина имеет благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал, креативных и талантливых людей. «У нас пока нет только двух вещей. Нет другого варианта, чем быть успешными. Это – первое. И нет достаточного инвестирования», – подчеркнул президент.

Именно поэтому Владимир Зеленский призвал всех стать акционерами успеха новой Украины. «Моя цель – чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Поэтому присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы – одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал», – сказал глава государства.

При этом, по его словам, наша страна становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса.

Владимир Зеленский убежден, что Украина может достичь лидерства в Восточной и Центральной Европе, несмотря на отставание в развитии за последние годы. «Новая украинская власть строит равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы», – подчеркнул он.

Президент отметил проекты по ВЭФ, направленные на поддержку Украины, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.